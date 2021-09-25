أردوغان: سنحوّل "تكنوفيست" لماركة عالمية

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، إن بلاده ستحول مهرجان "تكنوفيست" (لتكنولوجيا الطيران والفضاء)، إلى ماركة عالمية من خلال تنظيمه في الدول الصديقة والحليفة، بدءا من أذربيجان.

جاء ذلك في كلمة له، السبت، خلال زيارته مهرجان تكنوفيست بنسخته الرابعة في مطار أتاتورك بإسطنبول.

وأعرب عن بالغ امتنانه بداية جراء "زيارة مهرجان الطيران والفضاء والتكنولوجيا الأفضل حول العالم، مرة أخرى هذا العام".

ولفت أردوغان إلى زيادة الإقبال على المشاركة في المهرجان عاما بعد عام، مضيفا أن الكثير من الشبان الأتراك ينتظرون مواعيد التسجيل على المسابقات في إطار المهرجان بفارغ الصبر.

وأضاف: "المهرجان يحتضن الإمكانيات والخبرات الغنية لبلدنا، حيث يشارك هنا علماء ومهندسون وفنيون وباحثون ورواد فضاء ناجحون لهم القدرة على تشكيل مستقبل مشرق لتركيا".

وأعرب عن أمله في أن الشباب المتحمس المشاركين اليوم في تكنوفيست سيصبحون من بناة تركيا المستقبل نحو أهدافها لعامي 2053، و2071.

وأكد على أن تكنوفيست يجذب أنظار جميع شرائح المجتمع من 7 أعوام حتى 70 عاما.

وأردف أن سماء إسطنبول شهدت هذا العام عروضا جوية رائعة من قبل فريقي النجوم الأتراك، وسولو تورك، ومروحيتي أق سونغور، وأتاك، وفريق القفز المظلي، وطائرات حركوش، وغوكباي، وبيرقدار تي بي 2، إلى جانب مسيرات أقنجي التي تعد مصدر فخر لتركيا حول العالم.

وأشار أن المهرجان شهد أيضا عرض السيارة التركية المحلية "TOGG" لأول مرة.