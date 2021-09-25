تركيا السابعة عالمياً بعدد جرعات لقاح كورونا

أعلن وزير الصحة التركي فخر الدين قوجة، ارتقاء بلاده إلى المركز السابع عالميا في عدد عمليات التطعيم باللقاحات المضادة لفيروس كورونا.

ونشر قوجة في حسابه عبر تويتر، البيانات الأخيرة لموقع "Ourworldindata.org" التابع لجامعة أكسفورد، عن عدد التطعيم في العالم.

وقال في التغريدة، إن تركيا تجاوزت ألمانيا الدولة المنتجة للقاحات، في عدد عمليات التطعيم وحلت في المركز السابع.

وحسب بيانات وزارة الصحة التركية، ارتفع عدد عمليات التطعيم باللقاحات المضادة لكورونا في عموم البلاد، إلى 107 ملايين و380 ألفا.

وحسب معطيات "Ourworldindata.org"، حلت الصين في المرتبة الأولى تلتها الهند ثم الولايات المتحدة.

وجاءت البرازيل في المركز الرابع، ثم اليابان وإندونيسيا.

ووفق موقع "ورلدوميتر"، تجاوز عدد المصابين بكورونا حول العالم، حتى مساء السبت، 232 مليونا و109 آلاف، توفي منهم ما يزيد على 4 ملايين و754 ألفا، وتعافى أكثر من 208 ملايين.