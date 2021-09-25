تركيا: تحييد 6 إرهابيين شمالي سوريا

أعلنت وزارة الدفاع التركية، السبت، تحييد 6 إرهابيين من تنظيم "ي ب ك/ بي كا كا"، كانوا يستعدون لشن هجوم على منطقة "غصن الزيتون"، شمالي سوريا.

وأوضحت الوزارة، عبر حسابها على تويتر، أن قوات النخبة (الكوماندوز) نفذت عملية ناجحة جديدة في منطقة "غصن الزينون".

وأشارت أن قوات النخبة حيدت 6 إرهابيين من " ي ب ك/ بي كا كا".

وأضافت أن الإرهابيين الستة كانوا يستعدون لشن هجوم، من أجل زعزعة أجواء الأمن والسلام في منطقة "غصن الزيتون".

وفي مارس/ آذار 2018، تمكنت القوات التركية والجيش الوطني السوري، عبر عملية "غصن الزيتون"، من تحرير منطقة عفرين من قبضة "ي ب ك/ بي كا كا" الإرهابي، الذي سيطر عليها طوال 6 سنوات.