أردوغان يطالع الصحف مع قطة حفيدته

نشر الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، صورًا له عبر حساباته بمواقع التواصل الاجتماعي وهو يطالع الصحف مع قطة "جانان أيبيكه بيرقدار"، حفيدته من كريمته "سمية".

والصور التي نشرها أردوغان الأحد تظهر القطة "بط بط شكر (سكّر)" وهي فوق جريدة يتصفحها، وإلى جانبه جرائد أخرى.

وقال أردوغان في تعليقه على الصور بأسلوب فكاهي: "بط بط شكر؛ قطة حفيدتي العزيزة أيبيكه... لديها فضول كبير تجاه التطورات الراهنة".

و"جانان أيبيكه"، هي ابنة كريمة الرئيس التركي سمية وزوجها المهندس سلجوق بيرقدار، المعروف بإنجازاته بقطاع الطائرات المسيرة في تركيا.