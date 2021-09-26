أقار: قواتنا البحرية ستواصل الإسهام في السلام الإقليمي والعالمي

أكد وزير الدفاع التركي، خلوصي أقار، أن قوات بلاده البحرية، ستواصل تقديم الإسهامات في السلام الإقليمي والعالمي.

جاء ذلك في رسالة نشرها أقار، الأحد، بمناسبة الذكرى الـ 483 لانتصار معركة بروزة البحرية، ويوم القوات البحرية في تركيا.

وأوضح الوزير التركي أن القوات البحرية لبلاده، ستظل أيضاً مدافعة عن حقوق ومصالح الشعب في كافة البحار.

واستذكر أقار انتصار الأسطول العثماني على تحالف "الرابطة المقدسة الصليبي"، في معركة بروزة، مؤكداً أن هذا الانتصار أكد على أهمية وقوة الأسطول العثماني آنذاك.

كما أشاد بقدرات القوات البحرية التركية في الوقت الحالي، مؤكداً أنها من القوات النادرة بين نظيراتها العالمية، التي تستطيع تصميم وتصنيع سفنها الحربية بنفسها.

ووقعت "معركة بروزة" أو "معركة بريفيزا" عام 1538 بالقرب من ميناء بريفيزا، غربي اليونان، وانتهت بانتصار الأسطول العثماني على تحالف "الرابطة المقدسة الصليبي"، الذي أقامه البابا بولس الثالث. وضمن هذا النصر السيادة العثمانية على البحر المتوسط لفترة طويلة.