تركيا تسجل 228 وفاة بكورونا

سجلت تركيا، الأحد، 228 وفاة جراء فيروس كورونا خلال آخر أربع وعشرين ساعة، وفق بيانات وزارة الصحة.

وبحسب البيانات المنشورة على موقع "covid19.saglik.gov.tr"، سجلت الوزارة أيضا 25 ألفا و861 إصابة بالفيروس.

جاء ذلك إثر إجراء 341 ألفا و221 اختبارا للكشف عن الفيروس في عموم البلاد.

وبلغ عدد المتعافين من كورونا 24 ألفا و875 شخصًا.

وارتفعت عمليات التطعيم باللقاحات المضادة لكورونا إلى 107 ملايين و840 ألفًا و404 جرعات.

وقال وزير الصحة فخر الدين قوجة، إن عدد الإصابات والوفيات الجديدة سيتراجع كلما ازداد عدد الملتزمين بالتدابير.

ودعا قوجة المواطنين في تغريدة عبر تويتر إلى القيام بما يقع على عاتقهم في مكافحة الوباء.