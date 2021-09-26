تركيا تواصل تنظيف التسرب النفطي قبالة سواحلها الجنوبية

تواصل السلطات في ولاية هطاي التركية، جهودها لتنظيف آثار التسرب النفطي القادم من سوريا، في سواحل قضاء صمانداغ والمناطق القريبة منه.

وأفادت وكالة الأناضول، الأحد، أن فرق مديرية البيئة والتخطيط العمراني في الولاية، تواصل أعمال التنظيف في ساحل قضاء صمانداغ.

وأضاف أن فرق المديرية تقوم بجمع آثار التسرب النفطي، ومعالجته وفق الطرق المناسبة.

وتقدم فرق حماية البيئة التابعة لبلدية هطاي الدعم لفرق المديرية في أعمال تنظيف التسرب النفطي.

وأواخر أغسطس/ آب الماضي، دفع تسرب نفطي قادم من سوريا كلا من تركيا، وجمهورية شمال قبرص التركية، لاتخاذ تدابير للحيلولة دون وصول التلوث إلى سواحلهما.

وبحسب ما ذكرته وسائل إعلام تابعة للنظام السوري، حينها، فإن محطة للطاقة الكهربائية في مدينة بانياس المطلة على البحر المتوسط، شهدت تسربا للنفط.