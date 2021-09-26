وزير التجارة التركي يشارك باجتماع تقييمي لرجال أعمال أتراك وعراقيين في أربيل

شارك وزير التجارة التركي محمد موش، الأحد، في اجتماع تقييمي لرجال أعمال أتراك وعراقيين في مدينة أربيل العراقية.

جاء ذلك في إطار زيارة يجريها الوزير إلى العراق تستمر يومين يلتقي فيها العديد من مسؤولي البلاد.

وأفادت وكالة الأناضول، أن الاجتماع حضره إلى جانب الوزير، السفير التركي في بغداد، علي رضا غوناي، والقنصل التركي في أربيل هاكان قره تشاي، وعدد كبير من رجال الأعمال الأتراك والعراقيين.

وخلال الاجتماع، أجرى رجال أعمال البلدين مناقشات حول سبل تعزيز العلاقات التجارية و الاقتصادية وحل المشكلات التي تواجهها الشركات التركية في العراق.

ويزور موش العراق، يومي السبت والأحد، في ثاني زيارة له خلال شهرين.