وزير الداخلية التركي يزور مهرجان "تكنوفيست" في إسطنبول

زار وزير الداخلية التركي سليمان صويلو، الأحد، مهرجان "تكنوفيست" لتكنولوجيا الطيران والفضاء في مدينة إسطنبول.

وأمام منصة وزارة الداخلية في مهرجان "تكنوفيست"، التقى صويلو الشباب القادمين من ولايات آغري، وشرناق، وإغدير، وأرداهان وتونجلي، ممن دعتهم الوزارة كضيوف للمهرجان.

وفي تصريحات صحفية أدلى بها على هامش الزيارة، قال الوزير التركي إن "تكتوفيست" بات يحظى بإقبال وجاذبية.

وأعرب عن شعوره بالفخر إزاء المستوى الذي وصل إليه مهرجان "تكنوفيست".

والثلاثاء، انطلقت النسخة الرابعة من المهرجان في إسطنبول، وتستمر حتى الأحد 26 سبتمبر.

ويعتبر "تكنوفيست" وسيلة مهمة في تركيا لاكتشاف مواهب الشباب المشاركين لعرض ابتكاراتهم التكنولوجية مثل الصواريخ والروبوتات، بدعم من مؤسسات حكومية.