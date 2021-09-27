تركيا تسجل 206 وفيات بكورونا

سجلت تركيا، الإثنين، 206 وفيات جراء فيروس كورونا خلال آخر أربع وعشرين ساعة، وفق بيانات وزارة الصحة.

وبحسب البيانات المنشورة على موقع وزارة الصحة، تم أيضا تسجيل 27 ألفا و188 إصابة بالفيروس.

فيما بلغ عدد المتعافين من كورونا 25 ألفا و160 شخصا.

وارتفعت عمليات التطعيم باللقاحات المضادة لكورونا في عموم البلاد، إلى 108 ملايين و305 آلاف و902 جرعة.

وتعتمد المؤسسة التركية للأدوية والأجهزة الطبية، 3 لقاحات للاستخدام الطارئ هي "سبوتنيك ـ ڤي" الروسي، و"سينوفاك" الصيني، و"بيونتيك ـ فايزر" الألماني الأمريكي.

وفي 14 يناير/ كانون الثاني الماضي، أطلقت تركيا حملة التطعيم ضد كورونا، بدأت بالعاملين في القطاع الصحي ثم المسنين، ضمن جدول أولويات للشرائح التي سيتم تلقيحها.