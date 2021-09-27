عزيز سنجار: خدمة الوطن والإنسانية أهم من جائزة نوبل

قال البروفيسور عزيز سنجار، الحاصل على جائزة نوبل بمجال الكيمياء عام 2015 إن خدمة بلاده تركيا أهم عنده من الحصول على جائزة نوبل.

جاء ذلك في حوار أجرته صحيفة صباح التركية مع السيد سنجار على هامش زيارته لمهرجان "تكنوفيست" لتكنولوجيا الطيران والفضاء في إسطنبول بصفته ضيف شرف هيئة الأبحاث العلمية والتكنولوجية التركية (توبيتاك).

وأضاف سنجار أن الهدف من العلم يجب أن يكون خدمة البلاد والإنسانية وليس الحصول على الجوائز المرموقة مثل نوبل.

وأشار إلى أن تركيا ربما تكون أقل من غرب أوروبا والولايات المتحدة في التقدم العلمي إلا أنها أكثر تقدما من كثير من بلدان شرق أوروبا وروسيا ودول آسيا حتى الصين.

وأكد سنجار أن التعاون بين تركيا والجمهوريات التركية في الاستفادة من الموارد المتاحة سيساعد في جعلها قوة تضاهي قوة ألمانيا أو إنجلترا أو فرنسا.

وحصل سنجار على جائزة نوبل في الكيمياء عام 2015، لإسهاماته في وضع خريطة لكيفية قيام الخلايا بإصلاح تلف الحمض النووي (DNA).



وحصل على الجائزة، إلى جانب العالم التركي، السويدي توماس لندال، والعالم بول مورديك المقيم في الولايات المتحدة.