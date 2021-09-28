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تركيا.. 239 وفيات جديدة بكورونا

ديلي صباح ووكالات
إسطنبول
نشر في 28.09.2021 22:08
تركيا.. 239 وفيات جديدة بكورونا

سجلت تركيا، الثلاثاء، 239 وفاة جراء فيروس كورونا خلال آخر أربع وعشرين ساعة، وفق بيانات وزارة الصحة.

وبحسب البيانات المنشورة على موقع وزارة الصحة، تم أيضا تسجيل 28 ألفا و892 إصابة بالفيروس.

فيما بلغ عدد المتعافين من كورونا 30 ألفا و336 شخصا.

وارتفعت عمليات التطعيم باللقاحات المضادة لكورونا في عموم البلاد، إلى 108 ملايين و734 ألفا و111 جرعة.

وفي تعليقه على الإحصائيات الجديدة، دعا وزير الصحة التركي فخر الدين قوجة، إلى ضرورة الالتزام بالتدابير الوقائية المتمثلة بالكمامة والنظافة والمسافة، والتوجه إلى مراكز التطعيم لتلقى اللقاحات المضادة للفيروس.

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