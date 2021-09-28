معلمان تركيان متميزان ضمن قائمة المرشحين لجائزة المعلم العالمية

"محمد آيدن" و"سلجوق يشار أرسلان" معلمان تركيان متميزان استطاعا الوصول إلى نهائيات جائزة المعلم العالمية. وهي جائزة بقيمة مليون دولار تُمنح كل عام من مؤسسة "فاركي" Varkey ومقرها المملكة المتحدة، للمعلمين من جميع أنحاء العالم الذين أحدثوا تأثيراً لافتاً على طلابهم ومجتمعاتهم.

ويعمل "آيدن" مدرساً للغة الإنجليزية في مدرسة "محمد نجاتي فيدينلي" الثانوية المهنية في ولاية أوردو التركية، وقد اختير إلى جانب المعلم "أرسلان" من بين 8.200 مدرس من 121 دولة تقدموا بطلب للحصول على الجائزة، وتم ترشيحهما ليكونا بين أفضل 50 متنافس نهائي.

وقبل 6 سنوات عاد "آيدين" البالغ من العمر 38 عاماً إلى مسقط رأسه "أونية" التابعة لولاية أوردو شمال تركيا، بعد سنوات من العمل في جميع أنحاء البلاد. وهو يعمل منذ ذلك الحين مدرساً في المدرسة المهنية الثانوية في بلدته حيث تمكن من إنشاء حوالي 52 مشروعاً توعويا محلياً ودوليا، وعمل أيضاً كمتطوع في العديد من المنظمات التعليمية غير الربحية. ومن أبرز مشاريعه "الإنكليزية في الشارع" الذي يمزج بين التكنولوجيا ولعب الأدوار لتحسين مهارات اللغة الإنجليزية لدى الطلاب المحرومين. ويتضمن المشروع إشراك الطلاب في كتابة سيناريوهات واقعية ثم عرضها في أماكن فعلية من المقاهي إلى المستشفيات، بدلاً من حدود الفصول الدراسية.

وقام "آيدين" بتمويل المشروع الذي آتى ثماره على المدى الطويل، بنفسه. وشهدت المدرسة التي يعمل بها تضاعف عدد الطلاب وتمكن في وقت قصير من تعزيز القدرة التعليمية لأكثر من 550 طالباً. ومن الملفت للاهتمام، أن مشروعه حصل على دعم من وزارة التربية الوطنية، ويتم تنفيذه الآن في مدارس أخرى. كما بدأت العديد من المدارس في أوروبا في تبني نموذج التدريس الخاص به.

وهو أيضاً عضو نشط في مشروع "eTwinning"، وهو مشروع تعليمي على مستوى أوروبا، إلى جانب عمله مدرساً متطوعاً لأطفال العمال الموسميين في ولاية أوردو، الذين لم يتمكنوا من الذهاب إلى المدرسة. وقد أدت جهود "آيدن" بشكل عام إلى اختياره عام 2019 ليكون من بين 200 من أنجح المعلمين في تركيا.

وفي حديثه مع وكالة أنباء الأناضول قال "آيدن": "أنا مجرد مدرس يريد أن يقوم بعمله بشكل أفضل. هذه المهنة تتطلب من المعلم أن يمارسها كمتطوع من أعماق قلبه". مؤكداً أن نجاح المعلم "نورتن أكوش" وهو مدرس تركي آخر عمل في ولاية صامسون المجاورة، ووصل إلى المراكز العشرة الأولى في جائزة المعلم العالمية، ألهمه للتقدم بطلب للحصول على الجائزة.

وأضاف: "الوصول إلى قائمة الخمسين الأولى ليس نجاحي، إنه إنجاز حققته بوجود جميع طلابي إلى جانبي وتكريس أنفسهم لمشاريعي".

أما "سلجوق يشار أرسلان"، فيعمل مدرساً لعلوم الكمبيوتر في مدرسة "ألتنداغ أتاتورك" الثانوية المهنية والتقنية في العاصمة أنقرة. ويعدّ مشروع "الفتيات يواجهن التكنولوجيا" الذي ابتكره من بين العديد من المشاريع الأخرى التي أنشأها لمساعدة الطلاب المحرومين على التعرف على التكنولوجيا بشكل أفضل. وقد عمل "أرسلان" مدرساً لمدة 14 عاماً، ونال العديد من الجوائز التعليمية، بما في ذلك فوزه 3 مرات بجائزة مدرس العام في تركيا.

وتمكن "أرسلان" من خلال مشاريعه وخاصة مع الطالبات، من أن يحظى بتقدير عالمي أدى في النهاية إلى اختياره سفيراً معلماً لأهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة، ومعلماً معتمداً من قبل "مايكروسوفت" وخبير "مايكروسوفت للتعليم الإبداعي".