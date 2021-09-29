أردوغان يغادر البلاد متوجهًا إلى مدينة سوتشي للقاء بوتين

غادر الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الأربعاء، البلاد متوجهًا إلى مدينة سوتشي للقاء نظيره الروسي فلاديمير بوتين.

وانطلقت طائرة الرئيس أردوغان من مطار "أسن بوغا" بالعاصمة أنقرة، في تمام الساعة 11:15 بالتوقيت التركي المحلي.

وكان في وداع أردوغان بالمطار، نائبه فؤاد أوقطاي، ووالي أنقرة واصب شاهين، ومسؤولون آخرون.

ويرافق أردوغان في زيارته رئيس جهاز الاستخبارات التركية هاكان فيدان، ورئيس دائرة الاتصال بالرئاسة التركية فخر الدين ألطون، والناطق باسم الرئاسة إبراهيم قالن.

ومن المقرر أن يلتقي أردوغان بوتين في المقر الرسمي للرئاسة الروسية بمدينة سوتشي.