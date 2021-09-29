مجلس الوزراء الأوكراني يعلن عن "خطة استراتيجية" لاستعادة القرم

وافق مجلس الوزراء الأوكراني الأربعاء، على خطة "استراتيجية تحرير شبه جزيرة القرم وإعادة دمجها".

وبحسب وكالة إنترفاكس الأوكرانية، أكد رئيس وزراء أوكرانيا، دينيس شميهال في كلمة خلال الاجتماع الحكومي، أن استراتيجية تحرير شبه جزيرة القرم وإعادة دمجها ستكون خارطة طريق شاملة للعودة إلى شبه جزيرة القرم، دون تفاصيل.

وأشار شميهال إلى أن مبادرة "منصة القرم الدولية" لإنهاء الاحتلال الروسي لم يكن حدثا لمرة واحدة فقط، مضيفا أن الحكومة وافقت على خطة شاملة تحتوي على خطوات مفصلة لتحرير شبه جزيرة القرم.

وأضاف أنهم يعملون مع المنظمات والمؤسسات الدولية من أجل أن تكون قضية القرم على جدول الأعمال العالمي.

وضمت روسيا، القرم إلى أراضيها بعد أن كانت تتبع أوكرانيا، عقب استفتاء من جانب واحد أجري بشبه الجزيرة في مارس 2014، دون اكتراث بالقوانين الدولية وحقوق الإنسان.

وسجنت روسيا العديد من تتار القرم الأتراك، ممن رأت فيهم خطرا محتملا عليها بعد ضم شبه الجزيرة بشكل غير قانوني إليها.

كما حظرت دخول قيادات التتار إلى شبه الجزيرة، بينهم عبد الجميل قرم أوغلو، ورئيس المجلس القومي لتتار القرم رفعت جوباروف، زاعمة انتماءهم إلى "منظمات متطرفة".