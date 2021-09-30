الداخلية التركية تعلن انتهاء عمليات "أرَن" لفترتي الربيع والصيف

أعلنت وزارة الداخلية التركية، الخميس، انتهاء عمليات "أرَن" الأمنية لفترتي الربيع والصيف داخل البلاد، بتحييد 127 إرهابيا بينهم 39 قياديا.

وذكرت الوزارة في بيان أن عمليات "أرن" الأمنية انطلقت في 15 أبريل/ نيسان الماضي، بمشاركة قوات خاصة من الشرطة والدرك.

وأضافت أن عمليات الربيع والصيف شملت تنفيذ 10 آلاف و850 عملية أمنية، جرى فيها تحييد 127 إرهابيا بينهم 39 قياديا، وتدمير 402 مخبئا وملاجئ ومستودعات تحت الأرض.

وأشارت أنه بين القياديين الـ 39، 4 مطلوبين بالنشرة الحمراء، وواحد بالنشرة الزرقاء، واثنين بالنشرة الخضراء، و10 بالنشرة البرتقالية، و17 بالنشرة الرمادية، و5 أسماؤهم غير مدرجة ضمن لائحة المطلوبين.

وتضم "لائحة الإرهابيين المطلوبين" من قبل تركيا، 5 قوائم هي: الحمراء والزرقاء والخضراء والبرتقالية والرمادية.