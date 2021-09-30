الداخلية التركية تعلن تحييد قيادي في "بي كا كا" الإرهابي

أعلنت وزارة الداخلية التركية، الخميس، تحييد إرهابي قيادي في تنظيم "بي كا كا"، مطلوب لدى السلطات بالنشرة الرمادية.

وذكرت الوزارة في بيان أن قوات الأمن حيّدت الإرهابي "مهدي أويصال" الملقب بـ "زاغروس جودي" في عملية نفذتها بولاية شرناق (جنوب شرق)، 22 سبتمبر/ أيلول الحالي.

وأضافت أن قوات الأمن تمكنت من تحييد إرهابيين اثنين في ذلك اليوم بمنطقة "بستلر/ درهلر"، وبعد التحقق من هويتهما، تبين أن أحدهما قيادي لدى التنظيم الإرهابي، ومطلوب بالنشرة الرمادية.

وأوضحت أن الإرهابي "جودي" شارك في أعمال إرهابية بولاية شرناق بين عامي 2015-2016.

وتضم "لائحة الإرهابيين المطلوبين" من قبل تركيا، 5 قوائم هي: الحمراء والزرقاء والخضراء والبرتقالية والرمادية.