تركيا ومالطا تتعاونان لمواجهة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب

نشرت الجريدة الرسمية في تركيا، الخميس، مذكرة تفاهم مبرمة مع مالطا حول التعاون في تبادل المعلومات المالية المتعلقة بغسيل الأموال وتمويل الإرهاب، لتدخل المذكرة حيز التنفيذ.

والمذكرة موقعة بين هيئة التحقيق في الجرائم المالية بوزارة الخزانة والمالية التركية، ووحدة تحليل بالاستخبارات المالية المالطية.

وبموجب المذكرة تتعاون تركيا ومالطا في جمع وتطوير وتحليل المعلومات المتعلقة بغسيل الأموال والجرائم ذات الصلة وتمويل الإرهاب.

ولهذا الغرض واستنادا إلى مبدأ المعاملة بالمثل، ستتشارك وحدات الاستخبارات المالية (في كلا البلدين) أكبر قدر من المعلومات المتاحة، إما تلقائيا أو عند الطلب.