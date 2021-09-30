القائمة الرئيسية
تركيا
القائمة الرئيسية

تركيا.. 29 ألفا و104 إصابات و 216 وفاة بفيروس كورونا

وكالة الأناضول للأنباء
إسطنبول
نشر في 30.09.2021 22:52
تركيا.. 29 ألفا و104 إصابات و 216 وفاة بفيروس كورونا

سجلت تركيا، الخميس، 216 وفاة جراء الإصابة بفيروس كورونا خلال آخر أربع وعشرين ساعة، وفق بيانات وزارة الصحة.

كما سجلت البلاد 29 ألفا و104 إصابات بالفيروس، فيما بلغ عدد المتعافين من كورونا 25 ألفا و160 شخصا.

وارتفعت عمليات التطعيم باللقاحات المضادة لكورونا في عموم البلاد، إلى 109 ملايين و495 ألفا و613 جرعة.

وتعتمد المؤسسة التركية للأدوية والأجهزة الطبية، 3 لقاحات للاستخدام الطارئ هي "سبوتنيك ـ ڤي" الروسي، و"سينوفاك" الصيني، و"بيونتيك ـ فايزر" الألماني الأمريكي.

وفي 14 يناير/ كانون الثاني الماضي، أطلقت تركيا حملة التطعيم ضد كورونا، بدأت بالعاملين في القطاع الصحي ثم المسنين، ضمن جدول أولويات للشرائح التي سيتم تلقيحها.

شارك عبر الفيسبوك شارك عبر تويتر
الخبر السابق قدمت الوكالة التركية للتعاون والتنسيق (TIKA) وسائل تعليمية للطلاب...
مختارات