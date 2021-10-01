تركيا توقع مع الاتحاد الإفريقي بروتوكول تعاون في المجال التعليمي

وقعت رئاسة أتراك المهجر والمجتمعات ذوي القربى التركية "YTB" والاتحاد الإفريقي، الخميس، بروتوكول تعاون بهدف زيادة العمل المشترك في المجال التعليمي.

وأوضح بيان صادر عن الرئاسة، أن عبد الله أرن، رئيس شؤون أتراك المهجر والمجتمعات ذات القربى، التقى رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي موسى فكي محمد، خلال زيارة الأخير الرسمية إلى تركيا.

وفي إطار اللقاء تم التوقيع على بروتوكول تعاون شامل بين الجانبين يتعلق بمنح التعليم العالي وبرامج البحث العلمي والأكاديمي وتعليم اللغات والبرامج التعليمية القصيرة.

وأكد "أرن" أنهم يولون أهمية كبيرة لتطوير التعاون التعليمي والثقافي بين تركيا وإفريقيا، مشيرا إلى مشاركة الطلاب الأفارقة في الأنشطة الثقافية والاجتماعية التي تُنفذ بين الحاصلين على منح دراسية.

وأعرب عن أمله في أن يعزز هذا البروتوكول التعاون بين تركيا وإفريقيا بشكل أكبر في المستقبل.

بدوره، شدد رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي على أهمية البروتوكول الموقع، مشيرا إلى أن 65 بالمئة من سكان إفريقيا من الشباب وهم بمثابة استثمارات للمستقبل.

وأشار إلى أن الاتحاد الإفريقي يولي أهمية كبيرة للأنشطة التعليمية والثقافية الموجهة للشباب.