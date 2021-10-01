منتدى النقل الدولي والاتجاهات العالمية الخمس الأكثر أهمية في القطاع



تأسس منتدى النقل الدولي "ITF" عام 2006 تحت مظلة منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، بعضوية 43 دولة، من بينها تركيا وهو المنظمة الدولية الوحيدة التي تضم جميع وسائل النقل على نطاق عالمي.

وفي اجتماعه المنعقد يوم الأربعاء الماضي ناقش المنتدى، القضايا الملحة المدرجة على جدول أعماله وتحدث عن أهم ما يمكن القيام به في مجال النقل الدولي وسلط الضوء بشكل خاص على الاتجاهات الخمسة الهامة في مجال النقل الدولي وهي: التنقل وإزالة الكربون والتواصل وإمكانية الوصول الشامل، والسلامة والأمن.

إمكانية الوصول الشامل والاتصال

تعني إمكانية الوصول الشامل أن يتمكن مواطنو العالم من الوصول إلى خدمات النقل بمعيار مقبول، سواء كانوا يقيمون في المدن أو المناطق الريفية وبغض النظر عن دينهم أو لغتهم أو عرقهم أو جنسهم. ويمكن من وجهة نظر أخرى، أن يطلق عليه دمقرطة خدمات النقل وبهذا المعنى، تمكنت تركيا من إنشاء مستوى إيجابي من البنية التحتية للنقل العادل وهي في مكانة رائدة بين بلدان العالم.

ونعيش اليوم في عالم تسود فيه التفاوتات حتى في القرن الحادي والعشرين، وهذه التفاوتات تبدو أكثر وضوحاً في قارات أو دول معينة، ويصعب جداً على المواطن التركي ملاحظتها أو فهمها، لكننا يجب ألا نخلط بين مفاهيم التضمين في خدمات النقل والتواصل.

فالتواصل يعني إمكانية الوصول إلى كل مدينة وكل منطقة سكنية في أي بلد، على نطاق عالمي وإقليمي ومحلي عبر جميع وسائل النقل المتاحة بما فيها الطرق والممرات البحرية والممرات الهوائية والسكك الحديدية عند اللزوم وتحدد البنية التحتية للنقل قدرة البلد التنافسية من حيث التجارة والوسائل الاقتصادية والسياسية وفي هذا المجال، فإن دولاًمثل تركيا التي أنشأت شبكة قوية بين وسائط النقل، تجلب أيضاً إمكانية التنقل للاقتصاد بحيث يمكن للمدن والدولة الإنتاج والتصدير بقيمة مضافة عالية.

التنقل والأمان.

التنقل يعني أيضاً توفر وسائل نقل رخيصة وسريعة من نقطة إلى أخرى في المدينة بجميع أنواع الوسائل الذكية، مثل الدراجات البخارية والدراجات الكهربائية والسيارات الكهربائية لذلك يتم تنفيذ مشاريع وخطط جديدة دون انقطاع للاستخدام الواسع لمركبات النقل الذكية، كجزء من الاقتصاد التشاركي في المدن الرائدة في العالم وهذا ما يعمل أيضاً على تحسين الاتصال إلى جانب التنقل. ويعني الأمن والأمان عالي المستوى في النقل، وخاصة فيما يتعلق بكوفيد-19، وضع معايير عالية من الاستدامة في مجال النقل ضد جميع أنواع الأزمات والمخاطر العالمية وإذا حاولنا الكتابة عن هذا الموضوع، فسوف تنفذ الصفحات لذلك، أؤكد أن مسألة إزالة الكربون كإتجاه خامس مسألة هامة للغاية أيضاً.

وفي قطاع النقل المسؤول عن 20%من انبعاثات الكربون العالمية وحدها، تظل المحركات الجديدة والمركبات الجديدة وتقنيات الوقود الجديدة أهم بند في جدول الأعمال في المنافسة الشرسة بين البلدان وفي هذا السياق يمكن أن يحدث انعقاد المجلس الوطني للنقل والاتصالات التركي الكثير من الضجة بموضوعه الرئيسي ومحتواه.