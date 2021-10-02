الخارجية التركية: مستمرون في الدفاع عن حقوقنا وحقوق قبرص التركية شرقي المتوسط

أعلنت تركيا، السبت، استمرارها في الدفاع عن حقوقها وحقوق جمهورية قبرص التركية، في منطقة شرق المتوسط.

جاء ذلك في بيان صادر عن وزارة الخارجية التركية، أكدت فيه أن سبب التصعيد في شرق المتوسط خلال السنوات الأخيرة، هو ادعاءات اليونان وقبرص الرومية في امتلاكهما مناطق صلاحية بحرية قصوى، وتصرفاتهما أحادية الجانب التي تتجاهل حقوق ومصالح تركيا وقبرص التركية بالمنطقة.

وأشار البيان إلى أن الرئيس رجب طيب أردوغان، اقترح على الاتحاد الأوروبي العام الماضي، تنظيم مؤتمر شامل بخصوص شرق المتوسط.

كما لفت إلى مقترح تقدمت به قبرص التركية إلى الشطر الرومي من الجزيرة في 13 يوليو/ تموز 2019، حول مصادر الهيدروكربون بالمنطقة.

وأردفت أنه بالرغم من هذه المقترحات، فإن اليونان وقبرص الرومية تواصلان مساعي تصعيد التوتر شرقي المتوسط من خلال أنشطتهما الاستفزازية أحادية الجانب في الشهور الأخيرة.

وذكرت الخارجية أن اليونان انتهكت الجرف القاري التركي في الآونة الاخيرة، إضافة إلى إعلان قبرص الرومية أنها ستبدأ الأحد 3 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري، بأنشطة تنقيب تنتهك من خلالها حقوق قبرص التركية والجرف القاري التركي.

وأوضحت أن قبرص الرومية أعلنت أيضا أنها ستبدأ في نوفمبر/ تشرين الثاني القادم أعمال حفر وتنقيب جديدة جنوبي الجزيرة.

وشددت على أن هذه التصرفات أحادية الجانب من شأنها زيادة التوتر، وتهديد السلام والاستقرار في شرق المتوسط.

وأفادت أنها اتخذت الخطوات اللازمة في مواجهة التصرفات الأحادية المذكورة، لافتة انتباه أطراف ثالثة لكي لا تصبح أداة في تلك التصرفات.

وأكدت أن تركيا ستواصل بحزم الدفاع عن حقوقها وحقوق قبرص التركية في شرق المتوسط.