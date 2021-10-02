الدفاع التركية: الجيش يبذل قصارى جهده لتقديم المساعدات الإنسانية للمحتاجين السوريين

قالت وزارة الدفاع التركية، السبت، إن الجيش يبذل قصارى جهده من أجل تقديم المساعدات الإنسانية للمحتاجين السوريين في المناطق المحررة شمالي سوريا.

وأضافت الوزارة في بيان، إن تركيا تواصل مد يد المساعدة للأبرياء والمظلومين، والمساهمة في ضمان السلام والاستقرار الإقليمي والعالمي.

وأردفت أن الجيش التركي يواصل أداء مهمته ببطولة وتضحية كبيرين من أجل ضمان أمن ورفاه السوريين في المناطق المحررة من الإرهاب شمالي سوريا.

ولفتت إلى أن الحافز الأكبر القوات المسلحة التركية، هو نظرات الأمل والمحبة في وجوه المواطنين هناك.

وأشارت إلى أن قوات الكوماندوز التركية تبذل قصارى جهدها ليل نهار، من أجل توفير الاحتياجات الإنسانية الأساسية للسوريين، وخاصة الأطفال والنساء والمسنين.

يذكر أن القوات التركية بالتعاون مع الجيش الوطني السوري، نفذت عمليات "درع الفرات" و"غصن الزيتون" و"نبع السلام" بشمال سوريا، ضد تنظيمي "داعش" و"بي كا كا/ ي ب ك" الإرهابيين.

وخلال العمليات الثلاثة، تمكن القوات التركية من تطهير نحو 4 آلاف كيلو متر مربع من الإرهابيين، وأتاحت الفرصة لآلاف السوريين بالعودة إلى أراضيهم والعيش في ديارهم بأمان.