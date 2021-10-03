أنقرة تهنئ الدول الناطقة بالتركية بـيوم التعاون

هنأت وزارة الخارجية التركية، الأحد، الدول الناطقة بالتركي بيوم التعاون الذي يصادف 3 أكتوبر/ تشرين الأول.

وقالت الخارجية في بيان، إن اليوم يصادف ذكرى اتفاق ناختشيفان، الذي جرى توقيعه بين تركيا وأذربيجان وكازاخستان وقرغيزستان في 3 أكتوبر 2009، بهدف إنشاء مجلس التعاون للدول الناطقة باللغة التركية "المجلس التركي".

وأشارت إلى أن كافة الدول والشعوب الناطقة بالتركية تحتفل بهذا اليوم المهم، معربة عن أملها في أن يكون "وسيلة لتعزيز روح الوحدة والتعاون بين شعوبنا ذات التاريخ المشترك، والتطلع إلى المستقبل بثقة وإيمان".

ولفت إلى أن المجلس التركي القائم على إرادة التعاون سيواصل دعم جهود الأمن والسلام والاستقرار والرفاه في المنطقة وخارجها.

وأوضح أن إسطنبول ستستضيف في 12 نوفمبر/ تشرين الثاني القادم القمة الثامنة للمجلس التركي، وسيشارك فيها تركمانستان بصفة مراقب، لتكتمل بذلك اللوحة الأسرية التركية في هذه القمة.

ويضم "المجلس التركي" الذي تأسس في 3 أكتوبر/تشرين الأول 2009، تركيا وأذربيجان وكازاخستان وقرغيزيا وأوزبكستان، إضافة إلى المجر بصفة مراقب.

ويهدف المجلس الذي يتخذ من إسطنبول مقرًا له إلى تطوير التعاون بين الدول الناطقة بالتركية في العديد من المجالات بينها التعليم والتجارة.