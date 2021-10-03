الدفاع التركية: تحييد 148 إرهابيا بسوريا في سبتمبر

أعلنت وزارة الدفاع التركية، الأحد، تحييد 148 إرهابيا بينهم عناصر في تنظيم "داعش" خلال سبتمبر/أيلول الماضي في مناطق العمليات بسوريا.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقدته الرائد في مستشارية الإعلام والعلاقات العامة بوزارة الدفاع بينار قره، الأحد، في العاصمة أنقرة.

وذكرت قره أن العمليات العسكرية داخل تركيا وخارجها منذ مطلع العام الجاري أسفرت عن تحييد 2081 إرهابيًا.

وكشفت عن ضبط 1388 شخصًا لدى محاولتهم دخول تركيا بطريقة غير قانونية الشهر المنصرم.

وأكّدت على تشديد التدابير على الحدود الإيرانية-التركية على خلفية التطورات في أفغانستان (في إشارة إلى تولي حركة طالبان السلطة).

وقالت قره إن القوات التركية تواصل عبر عملياتها التصدي للكيانات الإرهابية التي جرى تشكيلها شمالي سوريا، وإنها تعمل على ضمان الأمن والسلام لسكان المنطقة.

ولفتت إلى أن الأنشطة التركية مستمرة لضمان وصول المساعدات الإنسانية ودعم البنية التحتية والحياة اليومية للسكان بالمنطقة.

وشدّدت قره على استمرار الهجمات من قبل النظام السوري وداعميه على المناطق التي أسست فيها القوات التركية الأمن والاستقرار.

وأوضحت أن هجمات النظام أسفرت عن مقتل 4 مدنيين وإصابة 20 آخرين في منطقة إدلب بينهم أطفال خلال الشهر المنصرم.

وقالت إن تركيا تلتزم بالتفاهمات الموقعة مع الدول المعنية بشأن مناطق العمليات شمالي سوريا، وتتنظر الالتزام من تلك الدول.

وأكّدت قره أن أنقرة تبلغ الجانب الروسي بضرورة وقف الهجمات المذكورة، وتعمل القوات التركية على تدمير الأهداف التي تنفذ الهجمات.

كما أشارت إلى اتخاذ الجيش التركي جميع أشكال التدابير اللازمة لحماية وحداته في المنطقة.

من جهة أخرى، أكّدت قره أن تركيا تستخدم القنوات الدبلوماسية ضد مواقف اليونان غير القانونية والاستفزازية والعدوانية ويتم الرد اللازم ميدانيا في نطاق المعاملة بالمثل.