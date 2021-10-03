تركيا تسجل 27 ألفا و351 إصابة بكورونا

سجلت تركيا 194 وفاة جراء فيروس كورونا خلال آخر أربع وعشرين ساعة، وفق بيانات وزارة الصحة.

وحسب البيانات المنشورة على موقع وزارة الصحة، الأحد، تم أيضا تسجيل 27 ألفا و351 إصابة بالفيروس.

فيما بلغ عدد المتعافين من كورونا 22 ألفا و4 أشخاص.

وارتفعت عمليات التطعيم باللقاحات المضادة لكورونا في عموم البلاد، إلى 110 ملايين و333 ألفا و793 جرعة.

وفي تعليقه على الإحصائيات الجديدة، طلب وزير الصحة التركي فخر الدين قوجة، أخذ التدابير الوقائية بجدية والمتمثلة بالكمامة والنظافة والمسافة، والتوجه إلى مراكز التطعيم لتلقى اللقاحات المضادة للفيروس.