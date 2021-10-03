قدرة تركيا  الإنتاجية من طاقة الرياح تتجاوز 10 آلاف ميغا واط

ارتفعت القدرة الإنتاجية لطاقة الرياح في تركيا، إلى 10 آلاف و585 ميغا واط، إثر تشغيل محطات جديدة بقدرة 1280 ميغا واط.

وبحسب تقرير الاتحاد التركي لطاقة الرياح، حول إحصائيات الطاقة في النصف الأول من العام، فإن محطات طاقة الرياح لعبت دورا كبيرا في تلبية الطلب المتزايد على الكهرباء في الفترات الأخيرة بالتزامن مع استمرار تدابير كورونا وحظر التجول الجزئي.

وأشار إلى أنه تم خلال الفترة المذكورة توليد 13 مليونا و751 ألفا و842 ميغا واط من الكهرباء بواسطة محطات طاقة الرياح، بنسبة 9.22 بالمئة من إجمالي الكهرباء المنتج في البلاد.

ولفت إلى استمرار بناء 24 محطة طاقة رياح بقدرة إنتاجية 926 ميغا واط.

وأضاف أن القدرة الإنتاجية لطاقة الرياح في تركيا زادت 1280 ميغا واط في النصف الأول من العام، ليصل الإجمالي إلى 10 آلاف و585.