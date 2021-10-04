"الإغاثة التركية" تنفذ مشاريع إنسانية في قطاع غزة

نفذت هيئة الإغاثة الإنسانية التركية (IHH)، عددا من المشاريع للمساهمة في تلبية احتياجات الفلسطينيين في قطاع غزة.

وقال محمود الشرفا، مسؤول الإعلام في فرع "IHH" بغزة، الإثنين، إن الهيئة "وزعت مستلزمات مدرسية على 2500 طالب وطالبة فقراء في مدارس القطاع".

وأضاف: "الهيئة افتتحت مشروعين صغيرين لبيع الأدوات الكهربائية لأبوين عاطلين عن العمل".

ولفت إلى أنه "تم تزويد شتلات من الزيتون لـ9 عائلات في القطاع في إطار مساهمتنا لتعزيز القطاع الزراعي".

وأوضح أن هيئته مستمرة في تقديم الدعم الإنساني لسكان قطاع غزة الذين يعيشون ظروفا صعبة جراء الحصار المفروض عليهم منذ سنوات.

ويعيش في غزة أكثر من مليوني فلسطيني يعانون أوضاعا معيشية قاسية للغاية؛ جراء حصار إسرائيلي متواصل للقطاع منذ عام 2007.