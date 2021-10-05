سفيرة أنقرة بإثيوبيا: منتدى الاقتصاد التركي الإفريقي سيعزز التجارة والاستثمار

أعلنت سفيرة أنقرة لدى إثيوبيا والاتحاد الإفريقي، يبراك ألب، أن منتدى الاقتصاد والأعمال التركي الإفريقي القادم في إسطنبول سيعزز التجارة والاستثمار بين إثيوبيا وتركيا.

وجاءت تصريحات يبراك ألب خلال توقيع اتفاقية إطارية بين تركيا والاتحاد الإفريقي لتنظيم وإدارة منتدى الاقتصاد والأعمال الثالث بين تركيا وإفريقيا في 21-22 أكتوبر / تشرين الأول الجاري.

ووقع على الاتفاقية سفيرة تركيا لدى إثيوبيا وآلبرت موشانجا مفوض الاتحاد الإفريقي للتنمية الاقتصادية والتجارة والصناعة والتعدين.

ويقام تنظيم منتدى الاقتصاد والأعمال التركي الإفريقي منذ عام 2016، وسيعقد اجتماع هذا العام تحت شعار "تعميق الشراكة بين تركيا وإفريقيا: التجارة والاستثمار والتكنولوجيا والخدمات اللوجستية".

وخلال توقيع الاتفاقية في مقر الاتحاد الإفريقي بالعاصمة الإثيوبية أديس أبابا، قالت ألب إن تركيا تحافظ على مجموعة متنوعة من العلاقات طويلة الأمد مع إفريقيا.

وأضافت أن "مسالة الاقتصاد والتجارة هي أهم جزء في علاقتنا مع إفريقيا"، لافتة أن الاجتماع سيكون بمثابة تجمع ضخم لأكثر من 30 وزيرًا ورجل أعمال إفريقي من القارة وتركيا".

وتابعت أن "المنتدى الذي ينعقد منذ عام 2016، نجم عنه اتفاقات على مستوى الشركات من الطرفين أو اتفاقات بين الحكومات والشركات، وساهم في زيادة تدفق الاستثمار والأعمال بين تركيا وإفريقيا".

بدوره، قال موشانجا إن المنتدى المنعقد في وقت لاحق هذا الشهر سيعرض مشاركة إفريقية متنوعة.

وأضاف أن "المنتدى هو تعاون بين إفريقيا وتركيا وتحركه الحكومة"، مستدركا: "لكن يجب أن يكون شاملا للغاية. سنحضر أفرادا من المجتمع المدني ورجال الأعمال، كما سيشارك وزراء من إفريقيا والاتحاد الأفريقي".

وأوضح أن الهدف من الاجتماع هو "تعزيز وزيادة التجارة والاستثمار بين إفريقيا وتركيا، وتعزيز المنتدى الذي بدأ عام 2016 وساهم في نمو التجارة بين الجانبين".