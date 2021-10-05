لجنة برلمانية تركية تقر مشروع المصادقة على اتفاقية باريس للمناخ

وافقت لجنة الشؤون الخارجية في البرلمان التركي على مشروع قانون يعتبر اتفاقية باريس للمناخ مناسبة للمصادقة عليها.

وجرت الموافقة على مشروع القانون بالإجماع من قبل أعضاء اللجنة التي عقدت جلسة، الثلاثاء، برئاسة النائب عن حزب العدالة والتنمية عاكف تشاغاطاي قليج.

يشار إلى أن تركيا من بين الدول التي أبدت تأييدها لاتفاقية باريس للمناخ عام 2015، إلا أنها لم تطرحها على برلمانها للمصادقة خلال الفترة الماضية، بسبب اعتراضها على الاجحاف الذي كان يطالها فيما يتعلق بموضوع الالتزامات.

ومؤخرا أوضح الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أن الحكومة قررت طرح الاتفاقية على أجندة البرلمان للمصادقة عليها، إثر مستجدات حصلت في الموضوع وتعهدات جرى تقديمها لتركيا.