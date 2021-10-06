رئيس البرلمان التركي يصل روما للمشاركة في قمة "مجموعة العشرين"

وصل رئيس البرلمان التركي مصطفى شنطوب، الأربعاء، إلى العاصمة الإيطالية روما، للمشاركة في القمة السابعة لرؤساء برلمانات دول "مجموعة العشرين" المقرر انعقادها غدا الخميس.

ولدى وصوله مطار شيامبينو في روما، كان في استقبال شنطوب والوفد المرافق له، سفيرا تركيا لدى إيطاليا عمر غوجوك، ولدى الفاتيكان لطف الله غوك تاش، وغيرهم من الدبلوماسيين.

ويحضر شنطوب، الخميس، الجلسة الافتتاحية للقمة المزمع عقدها تحت عنوان "برلمانات من أجل الناس والأرض والازدهار"، في مجلس الشيوخ الإيطالي.

ويلقي رئيس البرلمان التركي كلمة خلال الجلسة تحمل عنوان "حلول للأزمات الاجتماعية والتوظيفية التي سببها الوباء (كورونا)".

وسيجري شنطوب لقاءات ثنائية في إطار القمة.

كما يلقي كلمة خلال جلسة ستعقد في إطار القمة، تحمل عنوان "إنعاش النمو الاقتصادي من حيث الاستدامة الاجتماعية والبيئية".

ومن المقرر أن يلقي كلمة أيضًا في اليوم الأخير من زيارته الجمعة، خلال جلسة تحت عنوان "الاستدامة والأمن الغذائي بعد الوباء"،.

وتتولى إيطاليا حاليا الرئاسة الدورية للمجموعة.

ويتألف تكتل "مجموعة العشرين" أو ما تعرف اختصارا بـ "G20"، من تركيا والمملكة المتحدة والولايات المتحدة والسعودية والأرجنتين وفرنسا وألمانيا والهند وإندونيسيا وإيطاليا.

كما تضم اليابان والمكسيك وروسيا وجنوب إفريقيا وكوريا الجنوبية وأستراليا والبرازيل وكندا والصين، ثم الاتحاد الأوروبي المكمل لمجموعة العشرين، وصندوق النقد والبنك الدوليين.

وتأسست المجموعة عام 1999، بمبادرة من قمة مجموعة السبع لتجمع الدول الصناعية الكبرى مع الدول الناشئة، بهدف تعزيز الحوار البناء بينها، بعد الأزمات المالية في تسعينات القرن الماضي.