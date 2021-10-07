القائمة الرئيسية
تركيا
القائمة الرئيسية

تشاوش أوغلو يزور مقابر الشهداء الأتراك في أوكرانيا

إسطنبول
نشر في 07.10.2021 21:22
تشاوش أوغلو يزور مقابر الشهداء الأتراك في أوكرانيا

زار وزير الخارجية التركي مولود تشاوش أوغلو، الخميس، مقابر الجنود الأتراك الذين استشهدوا على الجبهة الجاليكية في الحرب العالمية الأولى بمنطقة إيفانو فرانكيفسك في أوكرانيا.

وأجرى تشاوش أوغلو زيارة إلى المقابر مع نظيره الأوكراني دميترو كوليبا، في لوبوشنيا وروهاتين.

ويجري وزير الخارجية التركي زيارة إلى أوكرانيا للمشاركة في الاجتماع التاسع لمجموعة التخطيط الاستراتيجي المشترك بين البلدين.

وقال تشاوش أوغلو في تغريدة عبر حسابه على تويتر: "أحيي ذكرى كل شهدائنا بالرحمة والاحترام والامتنان، لترقد أرواحهم بسلام".


شارك عبر الفيسبوك شارك عبر تويتر
الخبر السابق سجلت تركيا، الخميس، 217 وفاة جراء الإصابة بفيروس كورونا خلال آخر 24...
مختارات