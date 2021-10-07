رئيس البرلمان التركي يلتقي نظيره الإيطالي في روما

التقى رئيس البرلمان التركي مصطفى شنطوب، الخميس، رئيس مجلس النواب الإيطالي روبرتو فيكو، في العاصمة روما.

جاء ذلك على هامش مشاركة شنطوب في القمة السابعة لرؤساء برلمانات دول "مجموعة العشرين".

وفي وقت سابق اليوم، التقى رؤساء؛ البرلمان الكوري الجنوبي بارك بيونغ سيوغ، ومجلس العموم البريطاني ليندسي هويل، ومجلس شيوخ الكونغو الديمقراطية موديست باهاتي لوكويبو، والبرلمان السنغافوري تان تشوان جين.

وأجرى شنطوب لقاءين مع رئيسة مجلس الشيوخ الإيطالي ماريا إليزابيتا ألبيرتي كاسيلاتي، ورئيس مجلس النواب الإندونيسي بوان ماهاراني.

والأربعاء، وصل رئيس البرلمان التركي إلى روما للمشاركة في القمة التي انطلقت أعمالها اليوم وتستمر للجمعة، إذ تتولى إيطاليا حاليا الرئاسة الدورية للمجموعة.

ويتألف تكتل "مجموعة العشرين" أو ما تعرف اختصارا بـ "G20"، من تركيا والمملكة المتحدة والولايات المتحدة والسعودية والأرجنتين وفرنسا وألمانيا والهند وإندونيسيا وإيطاليا.

كما تضم اليابان والمكسيك وروسيا وجنوب إفريقيا وكوريا الجنوبية وأستراليا والبرازيل وكندا والصين، ثم الاتحاد الأوروبي المكمل لمجموعة العشرين، وصندوق النقد والبنك الدوليين.

وتأسست المجموعة عام 1999، بمبادرة من قمة مجموعة السبع لتجمع الدول الصناعية الكبرى مع الدول الناشئة، بهدف تعزيز الحوار البناء بينها، بعد الأزمات المالية في تسعينيات القرن الماضي.