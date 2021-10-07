لندن.. إعفاء متلقي جرعة كورونا في تركيا من الحجر المنزلي

قررت لندن، الخميس، إعفاء من تلقوا جرعتي لقاح كورونا في تركيا معتمدة لدى بريطانيا، من الحجر الصحي المنزلي لدى وصولهم إلى المملكة المتحدة.

وذكرت وزارة النقل البريطانية في بيان، أنها حدثت قائمة السفر الجديدة، بحيث أضافت 37 دولة بينها تركيا والهند إلى البلدان والمناطق التي تصدر شهادات لقاح كورونا معتمدة للسفر إلى بريطانيا.

ووفقا للتحديث الجديد، ينبغي على الأشخاص تلقي جرعتين من إحدى لقاحات "فايزر ـ بيونتيك" الأمريكي الألماني أو "موديرنا" الأمريكي أو "أسترازينيكا" البريطاني أو "جونسون آند جونسون" الأمريكي، قبل 14 يومًا على الأقل من الوصول إلى المملكة المتحدة.

وبموجب القواعد الجديدة سيتم إعفاء الوافدين إلى المملكة المتحدة من دول القائمة الجديدة، من الدخول في حجر صحي لمدة 10 أيام، إذا كانوا تلقوا جرعتين من أحد اللقاحات الأربعة المعتمدة فيها، قبل 14 يوما على الأقل من وصولهم إليها.

وأوضح البيان أن القرار الجديد سيدخل حيز التنفيذ اعتبارا من 11 أكتوبر/تشرين الأول الجاري.

كما أزالت الوزارة 47 دولة من القائمة الحمراء الخاصة بفيروس كورونا، التي تشير إلى الخطورة المرتفعة للوباء بالبلدان المدرجة فيها، وبذلك انخفض عدد الدول المدرجة بالقائمة الحمراء إلى 7.

وتشترط بريطانيا على الوافدين من دول القائمة الحمراء الخضوع لحجر صحي في الفنادق القريبة من المطار لمدة 10 أيام على نفقتهم الخاصة.

وأعلنت بريطانيا في 17 سبتمبر/أيلول الماضي، إزالة دول عدة بينها تركيا من القائمة الحمراء، بعد أن كانت أدرجتها ضمنها في مايو/أيار الماضي.