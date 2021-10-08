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استئناف عبور المسافرين من معبر "غوربولاق" الحدودي بين إيران وتركيا

وكالة الأناضول للأنباء
إسطنبول
نشر في 08.10.2021 19:59
آخر تحديث في 08.10.2021 20:01
استئناف عبور المسافرين من معبر غوربولاق الحدودي بين إيران وتركيا

سمحت السلطات التركية بحركة عبور المسافرين في "معبر غوربولاق" الحدودي مع إيران، بعد 20 شهرا من التوقف على ضوء تدابير مكافحة فيروس كورونا.

وشهد المعبر الجمعة، دخول مواطنين إيرانيين إلى الأراضي التركية من المعبر الذي سبق أن أُغلق أمام المسافرين في 23 فبراير/شباط 2020.

وتفرض السلطات في المعبر على المسافرين اختبار "بي سي آر" للكشف عن فيروس كورونا.

وأعرب المسافر الإيراني مسعود هاشمي، عن سعادته لإعادة فتح المعبر بعد فترة من إغلاقه أمام المسافرين المشاة.

وأوضح أن السفر عبر المعبر أقل تكلفة من السفر عبر الطيران، وأنه مشتاق لزيارة تركيا.

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