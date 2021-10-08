خفر السواحل التركي ينقذ 48 مهاجرا أعادتهم اليونان

أنقذت فرق خفر السواحل التركي 48 مهاجرا غير نظامي، دفعتهم السلطات اليونانية إلى المياه الإقليمية التركية، قبالة سواحل ولاية موغلا جنوب غربي البلاد.

وذكرت مصادر أمنية، أن الفرق نفذت الجمعة عملية إثر تلقيها بلاغا بوجود مهاجرين غير نظاميين قبالة قضاءي مرمريس وبودروم التابعين لموغلا.

وأوضحت المصادر أن الفرق أنقذت 48 مهاجرا كانوا على متن قارب وطوف نجاة وزورق مطاطي، وتبين أن السلطات اليونانية دفعتهم إلى المياه التركية.

ونقلت فرق خفر السواحل التركي المهاجرين إلى البر، ثم سلمتهم إلى مسؤولي مديرية الهجرة في موغلا، لاتخاذ الإجراءات القانونية والإنسانية اللازمة.