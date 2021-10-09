أردوغان: الاستثمارات في تركيا لم تشهد أي تباطؤ

قال الرئيس، رجب طيب أردوغان، السبت، إن الاستثمارات في تركيا لم تشهد أي تباطؤ رغم انخفاضها على المستوى العالمي بنسبة 35 بالمئة.

وأضاف في كلمة أمام أعضاء حزبه العدالة والتنمية بولاية أضنة (جنوب) أن المستثمرين الدوليين يثقون بتركيا وإمكانياتها ومستقبلها المشرق، رغم رأس المال العنصري والبؤر المناهضة للاستثمار التي تقودها المعارضة.

وأكد أن اهتمام رأس المال العالمي بتركيا ورغبته بالاستثمار فيها آخذ بالازدياد رغم ظروف وباء كورونا.

واستطرد: "رغم انخفاض الاستثمارات على المستوى العالمي بواقع 35 بالمئة، ورغم توقف عجلة الاقتصاد في العديد من الدول، إلا أن الاستثمارات في تركيا لم تشهد أي تباطؤ".

وأردف "نجحنا في رفع صادراتنا السنوية إلى 212 مليار دولار رغم اضطراب الأجواء في الأسواق العالمية".