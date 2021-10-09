الدفاع التركية: تحييد 5 إرهابيين شمالي سوريا

أعلنت وزارة الدفاع التركية، السبت، تحييد 5 مسلحين من تنظيم "بي كا كا/ ي ب ك" الإرهابي أثناء محاولتهم تنفيذ هجمات شمالي سوريا.

وذكرت الوزارة في بيان أن 4 إرهابيين جرى تحييدهم في منطقة "نبع السلام"، فيما جرى تحييد الخامس في منطقة "درع الفرات".

يذكر أن القوات التركية بالتعاون مع الجيش الوطني السوري، نفذت عمليات "درع الفرات" و"غصن الزيتون" و"نبع السلام" بشمال سوريا، ضد تنظيمي "داعش" و"بي كا كا/ ي ب ك" الإرهابيين.

وخلال العمليات الثلاثة، تمكن القوات التركية من تطهير نحو 4 آلاف كيلو متر مربع من الإرهابيين، وأتاحت الفرصة لآلاف السوريين بالعودة إلى أراضيهم والعيش في ديارهم بأمان.