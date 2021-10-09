تشاوش أوغلو يدعو الولايات المتحدة للتخلي عن سياساتها الخاطئة

دعا وزير الخارجية التركي مولود تشاوش أوغلو، الولايات المتحدة إلى التخلي عن سياساتها الخاطئة، تعليقا على قرار الرئيس الأمريكي جو بايدن بتمديد حالة الطوارئ بشأن سوريا، وتوجيهه انتقادات لأنقرة.

جاء ذلك في مؤتمر صحفي مشترك عقده مع نظيره الفنزويلي فيليكس بلاسينسيا، بعد اجتماعهما الثنائي في أنقرة، السبت.

وتطرق تشاوش أوغلو إلى القرار المذكور والعبارات التي تستهدف تركيا، وقال: "أولاً وقبل كل شيء، هذه الرسالة (بايدن بشأن حالة الطوارئ) عبارة عن نسخ ولصق، وقد استخدمت الإدارة الأمريكية هذه الجمل والفقرات من قبل".

وأضاف: "في الواقع لا تقول واشنطن الحقيقة عند إرسال خطاب إلى الكونغرس أو تقديم معلومات للشعب الأمريكي".

وأكد أن واشنطن تقدم دعما كبيرا لتنظيم "ي ب ك" الإرهابي، مبينا أن ذلك يشكل جريمة بموجب القانون الأمريكي.

وقال: "نعلم جيدا أن الغرض من وجودها (واشنطن) هناك (سوريا) ليس مكافحة داعش. نحن قاتلنا ضد داعش. والجيش الوحيد الذي قاتل ضد داعش وجها لوجه في الناتو وفي العالم هو جيشنا".

ولفت إلى مقتل حوالي 4 آلاف إرهابي نتيجة كفاح الجيش التركي ضد "داعش".

وأشار إلى النقاشات بشأن التعامل مع طالبان حتى لا تزداد قوة "داعش" في أفغانستان وتابع: "من أخذ هؤلاء الإرهابيين (داعش) من سوريا إلى هناك (إلى أفغانستان) ؟ لقد نقلوهم أولاً بالحافلات من بعض المدن ثم أخذوهم بالطائرات وتركوهم في أفغانستان".

ولفت تشاوش أوغلو إلى أن سياسات الولايات المتحدة في سوريا والعراق وكافة سياساتها قد نوقشت في أوروبا وحلف شمال الأطلسي.

وبين أن كل تلك السياسات اتخذت دون خطة ودون تبصر.

وأشار تشاوش أوغلو إلى أن آثار تلك السياسات غير المخططة تظهر في أفغانستان والعراق.

وقال إن واشنطن "تدعم تنظيمًا إرهابيًا انفصاليًا يحاول تقسيم سوريا(ي ب ك)".

وأضاف تشاوش أوغلو: "بدلا من اتهام تركيا، يجب على الولايات المتحدة التخلي عن سياساتها الخاطئة هذه، وعليها التصرف بصدق أكثر مع الشعب الأمريكي والكونغرس".

واختتم بالقول: "لأن هناك العديد من الأخطاء في المعلومات التي تقدمها (الولايات المتحدة للشعب والكونغرس)، وهناك معلومات غير صحيحة".

ومؤخرا قرر بايدن تمديد حالة الطوارئ الوطنية المعلنة في 14 أكتوبر/نشرين الأول 2019، بشأن سوريا لعام آخر.

واتهم الرئيس الأميركي تركيا "بتقويض جهود مكافحة داعش" من خلال عملياتها العسكرية (ضد تنظيم ي ب ك/ بي كا كا الإرهابي) شمال شرقي سوريا.

وعلى صعيد منفصل، ووصف تشاوش أوغلو إعلان جزء كبير من المعارضة الفنزويلية عزمها المشاركة في الانتخابات المحلية، وانتخابات المناطق المزمع إجراؤها خلال نوفمبر/تشرين ثان المقبل بـ "تطور إيجابي للغاية".

وأشار أن زيارة نظيره الفنزويلي بلاسينسيا، إلى تركيا هي أول زيارة له إلى الخارج (منذ توليه منصبه في أغسطس الماضي).

وبين أنهما عقدا اجتماعا ثنائيا مثمرا للغاية، تناولا خلاله العلاقات الثنائية بالتفصيل.

وأوضح أنهما بحثا أيضا قضايا إقليمية وآخر التطورات في فنزويلا.

وقال: "رغم البعد الجغرافي بيننا، فإن علاقاتنا مع فنزويلا تتطور دائمًا في جميع المجالات، وحقق تعاوننا تقدما كبيرا حقا. قمنا اليوم بإعادة تقييم الخطوات التي يمكن اتخاذها في هذا الاتجاه".