تركيا.. تطوير تقنيات المحاكاة والتطبيقات الروبوتية

أعلنت شركة "سانلاب" (Sanlab) التركية، التي تعمل في مجال تطوير تقنيات المحاكاة، بدء نشاطها الصناعي والتجاري في ولاية قونية (وسط)، للمساهمة في تقليل الاعتماد على الخارج في التطبيقات الروبوتية وأنظمة المحاكاة والاختبار.



وأفادت الشركة في بيان لها، أنها افتتحت مؤخّرًا مركزًا للبحث والتطوير والإنتاج في منطقة تطوير الصناعات التكنولوجية "اينو بارك" (InnoPark) بولاية قونية، بدعم من وكالة مولانا للتنمية، لتطوير مشاريع محاكاة عالية التقنية للعديد من مجالات الصناعة التكنولوجية.



وأشارت الشركة الى أن نشاطها الصناعي والتجاري يهدف أيضًا لإنتاج أنظمة اختبار عالية التقنية لاستخدامها في مجال الصناعات الدفاعية، وأنها تلقت دعمًا من شركة أسيلسان للصناعات الدفاعية (ASELSAN)، من أجل المساهمة بتطوير صناعة دفاعية دقيقة وخالية من الأخطاء.



ولفتت "سانلاب" التي تعد واحدة من الشركات القليلة في العالم في هذا المجال، أنها تعمل على إنتاج أجهزة لتنفيذ اختبارات الاهتزازات وتسارع المركبات الجوية والبحرية والبرية بدقة عالية وواقعية من خلال منصات حركة مخصصة لهذا الغرض.



وأوضحت أن منصات الحركة المذكورة تتمتع بقوة عالية تساهم في الحصول على أفضل الاختبارات العسكرية، كما أن المنصات المذكورة تقلل أيضًا من تكاليف النماذج الأولية إلى حد كبير وتقصير فترات البحث والتطوير.



- تطوير منصة محمولة من خلال الاستفادة من برنامج دعم حكومي



وقال الشريك المؤسس في شركة "سانلاب"، سلجوق كوكرك، إن شركته دخلت في مجال تطوير تقنيات المحاكاة مع ظهور أهمية هذه التقنية في الوقاية والتقليل من حوادث العمل.



وأضاف كوكرك لمراسل الأناضول، أنهم ينتجون أنظمة محاكاة خاصة بالآلات التي تعمل بواسطة الحاسب الآلي والتجميع وصيانة المركبات الكهربائية.



ذكر كوكرك أن شركته تنتج روبوتات ومنصات اختبار وأجهزة محاكاة عالية التقنية منذ عام 2009، وأنها طوّرت تقنيات محاكاة لأهم المؤسسات والشركات العاملة في تركيا.



وتابع القول: نحن شركة تقوم بإنتاج أنظمة المحاكاة والروبوتات. قمنا بتصنيع أجهزة محاكاة للمركبات البرية مستخدمين إمكانات نظام الفيزياء الواقعية. هذا النظام يوفر لأجهزة المحاكاة إمكانية إعطاء نفس التأثيرات المحسوسة في المركبات والمنصات الحقيقية.



واستطرد: ولتحقيق ذلك، يعمل في شركتنا العديد من المهندسين من مختلف الفروع مثل ديناميكيات المركبات والميكاترونكس، الى جانب مجموعة من المبرمجين.

إضافة إلى ما سبق، قمنا بتطوير منصة محمولة من خلال الاستفادة من برنامج دعم حكومي، بغرض تطوير مجموعة من الروبوتات المستخدمة في مجال الصناعة الدفاعية.



وأوضح كوكرك أن شركته عاقدة العزم على تقليل الاعتماد على الخارج في مجال الصناعات عالية التقنية وتطوير منصات اختبار لتكون بديلة عن المنصات التي تنتجها الشركات الأجنبية المنافسة.



وأشار إلى أن شركته تعمل على رفع الطاقة الإنتاجية السنوية، بسبب تلقيها عدد كبير من طلبيات الشركات المدنية والعسكرية داخل تركيا وخارجها.



ولفت الى أن شركته لم تصدر بعد منصات اختبار محمولة إلى الخارج، لكنها قامت خلال العام الجاري بتصدير مجموعة واسعة من أجهزة المحاكاة.



كما أشار كوكرك إلى أن شركته شاركت في فعاليات النسخة الـ 15 من معرض الصناعات الدفاعية الدولي، وأن المنتجات التي جرى عرضها خلال أيام المعرض نالت اهتمام مندوبي الدول الصديقة والحليفة.



وفي الفترة من 17 إلى 20 أغسطس/ آب الماضي، شهدت مدينة المعارض (TÜYAP) في إسطنبول، تنظيم فعاليات النسخة الـ 15 من معرض الصناعات الدفاعية الدولي، برعاية من رئاسة الجمهورية التركية واستضافة من وزارة الدفاع وجمعية (مؤسسة وقفية) دعم القوات المسلحة التركية.