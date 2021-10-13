حكومة قبرص التركية تقدم استقالتها لرئيس البلاد

قدمت حكومة جمهورية شمال قبرص التركية برئاسة أرسان سانر استقالتها، الأربعاء، نظرا للمشاكل التي تعانيها الأحزاب الثلاثة الشريكة في الحكومة الائتلافية.

وأفادت وكالة الأناضول، أن سانر توجه إلى قصر الرئاسة وقدم استقالة الحكومة للرئيس إرسين تتار.

وأوضحت الوكالة أن استقالة الحكومة الائتلافية التي تضم إلى جانب "الوحدة الوطنية"، حزبي "النهضة" و"الديمقراطي"، جاءت بسبب المشاكل الداخلية للأحزاب المكونة لها، وهو ما جعل استمرارها أمرا صعبا.

وقال سانر في تصريح صحفي أعقب لقاءه بتتار: "لاحظت أن الحكومة لم تعد قادرة على الاستمرار، فبادرت بتقديم الاستقالة".

وتابع: "يجب إجراء انتخابات مبكرة في أسرع وقت".

جدير بالذكر أن حكومة سانر الائتلافية المستقيلة، تشكلت في 9 ديسمبر/ كانون الأول 2020.