الدفاع التركية: تحييد 16 إرهابيا من تنظيم "ي ب كا" شمالي سوريا

أعلنت وزارة الدفاع التركية، الخميس، تحييد 16 إرهابيا من تنظيم "ي ب ك/ بي كا كا" شمالي سوريا.

وأوضحت الوزارة في بيان، أن القوات التركية تمكنت من تحييد 13 إرهابيا في منطقة عملية "درع الفرات"، و3 في منطقة عملية "نبع السلام" شمالي سوريا.

وأشارت إلى أن تحييد الإرهابيين الـ16 تم خلال 5 أيام الماضية، مؤكدة مواصلة قواتها المسلحة القضاء على الإرهابيين في مصدره.

يذكر أن القوات التركية بالتعاون مع الجيش الوطني السوري، نفذت عمليات "درع الفرات" و"غصن الزيتون" و"نبع السلام" بشمال سوريا، ضد تنظيمي "داعش" و"بي كا كا/ ي ب ك" الإرهابيين.

وخلال العمليات الثلاث، تمكنت القوات التركية من تطهير نحو 4 آلاف كيلومتر مربع من الإرهابيين، وأتاحت الفرصة لآلاف السوريين للعودة إلى أراضيهم والعيش في ديارهم بأمان.