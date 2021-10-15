تركيا  تستعد للانضمام رسميا إلى اتفاق باريس للمناخ

تستعد تركيا رسميا إلى الانضمام إلى اتفاق باريس للمناخ والمقرر عقده في 10 من نوفمبر/ تشرين الثاني القادم، ووفقا للإخطار الذي نشرته الأمانة العامة للأمم المتحدة، اليوم الجمعة، فإن تركيا أبلغت المنظمة مصادقتها على الاتفاق في 11 من الشهر الجاري.

وأضاف الإخطار أن تركيا أعلنت أنها ستطبق اتفاق باريس بصفتها دولة نامية، وفي إطار مساهمتها الوطنية المحددة من قبلها، مشترطة ألا يمس الاتفاق وآلياته حقوقها في التنمية الاقتصادية والاجتماعية.

كما أوضح أن التطبيق سيكون على أساس مبدأ المساواة والمسؤوليات المشتركة، ولكنها متباينة والقدرات ذات الصلة المحددة في اتفاقية الأمم المتحدة بشأن تغير المناخ المؤرخة في 9 مايو/ أيار لعام 1992، وكذلك في إطار اتفاق باريس ومعاهدة مؤتمر الأطراف.

ووفق الإخطار فإن الاتفاق سيدخل حيز التنفيذ في اليوم الثلاثين بعد إرسال المصادقة إلى الأمانة، وبالنسبة لتركيا سيدخل حيز التنفيذ في 10 من الشهر القادم.

وكان الرئيس أردوغان قد أعلن في خطابه أمام الأمم المتحدة أن بلاده ستصادق على اتفاق باريس وستعتمد هدف الوصول بانبعاثات الكربون إلى الصفر بحلول عام 2053.

وفي السادس من الشهر الجاري، صادقت الجمعية العامة للبرلمان التركي على مقترح قانون بشأن التصديق على اتفاق باريس للمناخ.

وتعد تركيا من الدول التي أبدت تأييدها لاتفاقية باريس للمناخ عام 2015، إلا أنها لم تطرحها أمام البرلمان للتصديق عليها، بسبب اعتراضها على الاجحاف الذي كان يطولها فيما يتعلق بموضوع الالتزامات.

ويهدف اتفاق باريس إلى تقليل معدل ارتفاع حرارة الأرض إلى ما دون درجتين مئويتين، بهدف إعادة الاتزان للبيئة المناخية.