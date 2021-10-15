رجل تركي يحمي قطط الشوارع من رعونة السائقين بلافتة كتب عليها "الكاميرا ترصدك"

بعد أن أودت السيارات المسرعة بحياة 10 قطط في الحي الذي يعمل به، علق رجل تركي من ولاية "بيلجيك" لافتة فوق محل الأحذية الذي يمتلكه، تحذر المارة من أن "الكاميرات ترصدهم".

وكان "'إمرة أصلان" التركي الذي شغفه حب القطط أصيب بإحباط شديد بعد أن دهس السائقون 10 من القطط الضالة التي أطعمها واعتنى بها لفترة طويلة خلال الشهر الماضي. فبادر الرجل من فوره وعلق اللافتة لثني السائقين عن السرعة والقيادة الرعناء.

وأوضح "أصلان" أن المركبات تنطلق بسرعة في الشارع دون أن تراعي القطط، وقد قتلت بالفعل 10 قطط نتيجة لذلك، وقال إنه توصل إلى حل فعال وقرر تعليق لافتة خارج متجره يمكن رؤيتها من بداية الطريق.

"انتبه! قد تظهر القطط في الشارع فجأة، إذا دهست قطة فإن الكاميرات ترصدك". مشيراً أنه قام بتركيب المزيد من الكاميرات الأمنية حول مكان عمله.

وعلق:"أعمل تاجراً في هذا الحي منذ فترة طويلة، وأنا أطعم القطط وأعتني بها بقدر ما أستطيع، وأحاول تلبية احتياجاتها. لكن ازدياد حالات نفوق الحيوانات الأليفة أزعجني مؤخراً. ففكرت بطريقة مفيدة وفعالة وبالطبع لم أتمكن من وضع مطبات لتخفيف السرعة لأنها تحتاج إلى تصريح من السلطات المختصة".

وقال لوكالة أنباء محلية:"أنا متعاطف جداً مع القطط منذ أن كنت صغيراً، وأحبها كثيراً. لقد اتخذت هذا الإجراء الوقائي لحمايتها". مؤكداً أنه علق اللافتة كرادع، وأنه سيبلغ الشرطة عن المركبات التي التقطت الكاميرا أرقامها وهي تصيب القطط.