رفع صور مجرمي حرب وشعارات عنصرية في مباراة بين صربيا والبوسنة.. وتركيا تنتقد

انتقدت وزارة الخارجية التركية ترديد شعارات عنصرية وصور لمجرمي حرب من قبل جمهور نادي النجم الأحمر الصربي، خلال مباراة لكرة اليد مع نادي نوفي بازار البوسني يوم أمس الخميس بالعاصمة بلغراد.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية التركية تانجو بيلغتيش في بيان له: "الشعارات التي ترددت في المباراة لا تسيئ إلى الأشقاء البوسنيين فحسب، بل تسيئ أيضا إلى ذكريات تاريخنا المشترك في المنطقة".

مشيرا إلى أنهم تلقوا بحزن شديد خبر انسحاب فريق نوفي بازار من دوري صربيا لكرة اليد، احتجاجا على عدم اتخاذ أي موقف تجاه الأشخاص العنصريين.

وتابع: "نحن قلقون من التوجهات العنصرية المخالفة للروح الرياضية، والتي تعرض لها نادي نوفي بازار في المنافسات التي أقيمت بالآونة الأخيرة، وبهذه المناسبة نؤكد أن تقديم مجرمي الحرب للعدالة أمر مهم لضمان السلام الاجتماعي والمصالحة بالمنطقة، إضافة إلى منع وقوع جرائم مماثلة مرة أخرى.

يذكر أن القوات الصربية كانت قد ارتكبت العديد من المجازر بحق المسلمين البوسنيين خلال حرب استمرت 3 سنوات بدأ من 1992 وحتى 1995 بعد توقيع اتفاقية دايتون، وتسببت الحرب في إبادة أكثر من 300 ألف شخص وفق ما أعلنته الأمم المتحدة.