تركيا تسجل 212 وفاة و28 ألفا و537 إصابة بكورونا

سجلت تركيا، السبت، 212 وفاة جراء فيروس كورونا خلال آخر 24 ساعة، وفق بيانات وزارة الصحة.

وحسب البيانات المنشورة على موقع "covid19.saglik.gov.tr"، سجلت الوزارة أيضا 28 ألفا و537 إصابة بالفيروس.

جاء ذلك إثر إجراء 357 ألفًا و167 اختبارا للكشف عن الفيروس في عموم البلاد.

وبلغ عدد المتعافين من كورونا 25 ألفا و611 شخصًا.

وارتفعت عمليات التطعيم باللقاحات المضادة لكورونا إلى 113 مليونًا و862 ألفًا و236 جرعة.

وقال وزير الصحة فخر الدين قوجة، عبر تويتر، إن نسبة الشباب في تزايد بين المصابين الجدد.

وأشار إلى أن معدل التطعيم باللقاحات المضادة لكورونا بين الطلاب الجامعيين منخفض على عكس المأمول.

وتابع قوجة: "يجب أن يتلقى شبابنا لقاحاتهم دون تأخير من أجل ضمان بيئة تعليمية سليمة".

وأوضح أن المجتمع ينتظر من جميع شبابه الانضمام إلى الكفاح من خلال تلقي اللقاح".