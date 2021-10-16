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تركيا تنهي اختبارات أول قاذفة قنابل يدوية محلية

وكالة الأناضول للأنباء
أنقرة
نشر في 16.10.2021 17:59
تركيا تنهي اختبارات أول قاذفة قنابل يدوية محلية

أكملت شركة "TG للدفاع" التركية، اختبارات التأهيل على أول قاذفة قنابل يدوية في البلاد.

وقال رئيس الصناعات الدفاعية التركية، إسماعيل دمير، إن بلاده ماضية قدما نحو انهاء الاعتماد على الخارج في الأسلحة.

وأضاف في تصريح للأناضول، أن قاذفة القنابل اليدوية "TG40-BA" قادرة على إطلاق أنواع متعددة من الذخائر (القنابل).

وأوضح أن قاذفة القنابل ستعزز من قدرات القوات المسلحة في البلاد، من خلال دقتها في الرمي، ومنظارها القابل للضبط.

وأشار إلى أن اسطوانة قاذفة القنابل عيار 40 ملم، وبإمكانها إطلاق قنابل منخفضة السرعة عيار40 × 46 ملم، وقنابل متوسطة السرعة عيار 40 × 51 ملم، ويصل مداها حتى 800 متر.

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