تحييد 5 إرهابيين شمالي سوريا

أعلنت وزارة الدفاع التركية، الأحد، تحييد 5 إرهابيين من تنظيم "ي ب ك/ بي كا كا" حاولوا شن هجوم على منطقة عملية "نبع السلام" شمالي سوريا.

وذكر حساب الوزارة في تويتر أن القوات المسلحة التركية لم ولن تسمح للتنظيم الإرهابي بتعكير أجواء السلام والأمن في منطقة عملية نبع السلام.

وأوضح أن القوات الخاصة أحبطت محاولة هجوم الإرهابيين على المنطقة، وتمكنت من تحييد 5 منهم.

وفي 9 أكتوبر/ تشرين الأول 2019، أطلق الجيش التركي بمشاركة الجيش الوطني السوري عملية "نبع السلام" شرقي نهر الفرات، لتطهيرها من تنظيمي "ي ب ك/ بي كا كا" و"داعش"، وإنشاء منطقة آمنة لعودة اللاجئين السوريين إلى بلدهم.

وعلق الجيش التركي العملية في 17 أكتوبر من العام نفسه، بعد توصل أنقرة وواشنطن إلى اتفاق يقضي بانسحاب الإرهابيين من المنطقة، أعقبه اتفاق مع روسيا في سوتشي 22 من الشهر ذاته.