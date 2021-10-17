تركيا.. تحييد إرهابي من "بي كا كا" على لائحة المطلوبين

أعلنت وزارة الداخلية التركية، أن أحد الإرهابيين الاثنين اللذين تم تحييدهما مؤخرا في ولاية شرناق (جنوب شرق)، مدرج على النشرة الرمادية للمطلوبين لديها.

وأشار بيان الداخلية الأحد، إلى أنّ الإرهابيين من منظمة "بي كا كا"، وتم تحييدهما في إطار عملية "أرن-13".

وأوضح البيان أن ّ الإرهابي "فرات غيزلنج" ويحمل اللقب "سيدار فاركين آميد" تم تحييده في ريف ولاية شرناق.

ويقف الإرهابي وراء العديد من التفجيرات في ولايات شرناق وسيرت وماردين وباطمان وديار بكر/ كما يشرف على تدريب الإرهابيين على صناعة العبوات الناسفة.