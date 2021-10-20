تركيا تعزي الهند ونيبال في ضحايا الفيضانات والانهيارات الأرضية

أعربت وزارة الخارجية التركية عن تعازيها في ضحايا الفيضانات والانهيارات الأرضية التي ضربت مناطق مختلفة في الهند ونيبال.

وقالت الخارجية التركية في بيان، الأربعاء: "تلقينا ببالغ الحزن نبأ وفاة أكثر من 100 شخص جراء الفياضات والانهيارات الأرضية التي وقعت في عدد من المناطق بالهند وجمهورية نيبال".

وترحمت الخارجية التركية على أرواح الضحايا، وتمنت الشفاء العاجل للمصابين والصبر لذويهم وأقربائهم.

وبلغ عدد ضحايا الفيضانات والانهيارات الأرضية في الهند ونيبال، الأربعاء، 116 قتيلا على الأقل إضافة إلى عشرات المصابين والمفقودين.

وأوضحت السلطات في ولاية أوتارانتشال شمالي الهند، أن 46 شخصا لقوا حتفهم خلال الأيام الأخيرة، ما رفع الإجمالي عدد قتلى الفيضانات والانهيارات الأرضية في البلاد إلى 85.

وتشهد الهند بشقيها الجنوبي والشمالي فيضانات وأمطارا موسمية غزيرة منذ عدة أيام.

وأشارت وسائل إعلام محلية إلى أنه تم العثور على جثث أطفال تحت الأنقاض في منطقة إيدوكي، بولاية كيرالا، جنوبي البلاد.

واستخدمت قوارب الصيد لإجلاء الناجين من منطقة كولام بالولاية ذاتها إلى مدن ساحلية أخرى.

وفي نيبال، قال همكالا باندي، رئيس إدارة الكوارث الحكومية إنه "خلال الأيام الثلاثة الماضية فقط تسببت الفيضانات في مقتل 31 شخصا"، بحسب المصدر ذاته.